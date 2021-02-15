Marmara'ya 'kuvvetli fırtına' uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Marmara'ya 'kuvvetli fırtına' uyarısı

15.02.2021 15:40 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:44
Marmara'ya 'kuvvetli fırtına' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. Vatandaşlardan  ağaç devrilmesi, çatı uçması ve soba ile doğalgaz zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması istendi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada bu gece saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yer yer kuvvetli fırtınanın etkili olacağı kaydedildi. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer ise kuvvetli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgar ile fırtınanın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşları uyardı. Ulaşımda aksaklık yaşanabileceğini kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Hande Erçel Demet Özdemir Mustafa Sandal
Spor Mesut Özil Erol Bulut Deniz Türüç Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Marmara'ya 'kuvvetli fırtına' uyarısı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 15:46:48. #1.15#
title