Marmara'ya fırtına uyarısı
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Marmara'ya fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Marmara'nın batısı için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

26.02.2020 10:01 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:01
Marmara'ya fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 'nın batısı için kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Marmara'nın batısı için kuvvetli fırtına uyarısı yapılarak, "Güney ve güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında fırtına (60-75 km/saat), Perşembe günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, 'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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