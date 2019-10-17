Marmara ve Trakya YÖREX'te

17.10.2019 16:21

Dünyanın tek yöresel ürünler fuarı YÖREX, doğudan batıya, kuzeyden güneye yüzlerce yöresel ürünü Antalya'da buluşturuyor.



Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, TOBB'un desteğiyle bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'in 23-27 Ekim tarihlerinde ANFAŞ Fuar Merkezi'nde gerçekleşeceğini bildirdi. Antalya'nın YÖREX'le Anadolu'nun buluşma noktası haline geldiğini söyleyen Çandır, bu yıl YÖREX'te çoğunluğu coğrafi işaretli olmak üzere yüzlerce yöresel ürünün ziyaretçiyle buluşacağını bildirdi. ATB Başkanı Ali Çandır, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Trakya Kalkınma Ajansı ile bölge oda, borsalar, firmaların katılım ve desteğiyle Marmara ve Trakya'ya has yöresel ürünlerin YÖREX'te yer alacağını belirtti. Çandır, YÖREX'e destek veren tüm kalkınma ajansları, oda ve borsalar, yerel yönetimler ve üreticilere teşekkür etti.



Ali Çandır, Bolu'nun kızılcık tarhanası, Göynük tokalı örmesiyle, Sakarya'nın süpürgesi, Pamukova ayva lokumu, ayva döneri, şimşir kaşık, uhut tatlısıyla, Düzce'nin acıkası, Akçakoca fındığı, Melen göceği tatlısıyla, Balıkesir'in Ayvalık zeytinyağı, höşmerim tatlısı, Gönen iğne oyası, Susurluk ayranı, Kapıdağ mor soğanı, yağcıbedir el halısıyla YÖREX'te olacağını bildirdi. Çandır Bursa'nın ipeği, şeftalisi, siyah inciri, Kemalpaşa tatlısı, kestanesi, keles bebeği, Hacivat Karagöz, deveci armuduyla, Bilecik'in pazaryeri helvası, bozası, Osmaneli ayva ve nar lokumu, Kınık çömleğiyle, Yalova'nın Çınarcık işi beziyle, Kocaeli'nin pişmaniyesi, hereke ipek halısı, Karamürsel sepeti, kandıra beziyle ziyaretçiyle buluşacağını kaydetti. Ali Çandır, Edirne'nin peyaz peyniri, badem ezmesi, bozası, karacakılavuz el dokumaları, üzüm yaprağı ve çekirdeği, tava ciğeri, kavala kurabiyesi, İpsala pirinciyle, Tekirdağ'ın köftesi, Malkara eski kaşar peyniriyle, İstanbul'un şile beziyle, Çanakkale'nin Ezine peyniri, zeytin ve zeytinyağlarıyla Kırklareli'nin hardaliyesiyle YÖREX'te olacağını bildirdi. Çandır, girişlerin ücretsiz olacağı YÖREX'e herkesi davet etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA