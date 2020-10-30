Meteorolojiden Kocaeli ve Sakarya için yağış uyarısı
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Meteorolojiden Kocaeli ve Sakarya için yağış uyarısı

30.10.2020 19:33 | Son Güncelleme: 30.10.2020 19:37
Meteorolojiden Kocaeli ve Sakarya için yağış uyarısı

Marmara'nın kuzeydoğusunda kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Marmara'nın kuzeydoğusunda kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın kuzeydoğusunda devam eden yağışların bu akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın akşam saatlerine kadar Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Semra Orkan

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