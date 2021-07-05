Marmara ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmara ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor

Marmara ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı - Haberler | Güncel

i Sakarya geneli, İstanbul ve Kocaeli'nin güney ilçeleri ile Batı Karadeniz, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yarına kadar yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

i Sakarya geneli, İstanbul ve Kocaeli'nin güney ilçeleri ile Batı Karadeniz, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yarına kadar yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Sakarya geneli, İstanbul ve Kocaeli'nin güney ilçeleri ile Batı Karadeniz, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel olarak sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta, yurdun doğusunda güneybatıdan orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Batı Karadeniz'de ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 9 OLDU
TEKİRDAĞ'DA SAHTE İÇKİDEN ÖLENLERİN SAYISI 9 OLDU
Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın'a 4 gün gözaltı süresi verildi
Çiftlik Bank sanığı Mehmet Aydın'a 4 gün gözaltı süresi verildi
Son dakika haberi: İstanbul'da KCK operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi: İstanbul'da KCK operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Meral Akşener Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Civan Canova Burak Özçivit İbrahim Selim Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Arda Turan Mesut Özil Salih Uçan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Marmara ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde bugün sağanak bekleniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 08:49:53. #1.14#

title