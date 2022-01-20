Marmara ve Ege için kuvvetli kar, İstanbul için sağanak uyarısı - Haberler
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Marmara ve Ege için kuvvetli kar, İstanbul için sağanak uyarısı

Marmara ve Ege için kuvvetli kar, İstanbul için sağanak uyarısı
AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya ve Kocaeli ile Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde yarın akşam itibarıyla kuvvetli kar yağışı, İstanbul'da ise öğle saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya ve Kocaeli ile Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde yarın akşam itibarıyla kuvvetli kar yağışı, İstanbul'da ise öğle saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Marmara'nın güneyi ve doğusuyla İç Ege'nin kuzeyinde beklenen yağışların, yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışlarının cumartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İstanbul'da sağanak yağış

İstanbul'da ise yarın öğle saatlerinden akşama kadar sağanak yağış bekleniyor.

Beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların, yarın öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Marmara, Ege, kar, Güncel, Haber

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