Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı - Haberler
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Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı

AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, bugün gece saatlerinden itibaren rüzgarın Marmara ve Ege'de güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki vatandaşların ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

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