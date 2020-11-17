Marmara ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı
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Marmara ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

17.11.2020 13:19 | Son Güncelleme: 17.11.2020 13:22
Marmara ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı

Marmara Denizi ve Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Marmara Denizi ve Batı Karadeniz'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Fırtınanın cuma günü gece yarısından sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'de de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

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