Marmara ve Batı Karadeniz'de zirai don uyarısı
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Marmara ve Batı Karadeniz'de zirai don uyarısı

07.03.2021 17:05 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:08
Marmara ve Batı Karadeniz'de zirai don uyarısı

Marmara ve Batı Karadeniz için zirai don uyarısında bulunuldu.

Marmara ve Batı Karadeniz için zirai don uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde, Marmara ve Batı Karadeniz'de zirai faaliyetlerin devam ettiği yerlerde hafif zirai don riski beklendiğinden başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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