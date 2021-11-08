Marmara ve Batı Karadeniz'de Denizlerimizde Fırtına Bekleniyor

MARMARA, BALIKESİR (Habermetre) - Meteorolojik değerlendirmelere göre; Marmara ve Batı Karadeniz'de denizlerimizde rüzgarın yarın (9 Kasım 2021 Salı) akşam saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'in doğusunda, rüzgarın yarın (9 Kasım 2021 Salı) akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50/75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın Çarşamba günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Marmara Denizi'nde rüzgarın 10 Kasım 2021 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde 50/75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın 11 Kasım 2021 Perşembe günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

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