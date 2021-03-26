Marmara Urban Forum'da pandeminin şehir yaşamına etkileri konuşulacak

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Marmara Urban Forum'un (MARUF) gündemleri arasında pandeminin etkileri de yer alıyor.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Marmara Urban Forum'un (MARUF) gündemleri arasında pandeminin etkileri de yer alıyor. Forumda, koronavirüs ile birlikte şehir yaşamının nasıl değişeceği, kent sakinlerinin nasıl bir ortamlarda hayatlarını sürdüreceği konuşulacak.

Belediyecilik denilince atıkların toplanması, su ve kanalizasyon çalışmaları ya da toplu ulaşım ilk akla gelen hizmetler oluyor. Ancak belediyelerin şehir yaşamını daha düzenli ve konforlu hale getirmek için sayılamayacak kadar hizmeti bulunuyor. İnsanların yaşamını kolaylaştırmak, şehir yaşamını avantajlı hale getirmek her belediyenin bütçesi dahilinde hedefleri arasında yer alırken, belediye tarafından yol kenarına konulan bir çeşme, parktaki bir bank ya da şehir meydanındaki saat kulesi kent sakinlerini mutlu edebiliyor. Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen MARUF'un gündemleri arasında pandeminin etkileri de olacak. Forumda, koronavirüs ile birlikte şehir yaşamının nasıl değişeceği, kent sakinlerinin nasıl bir ortamlarda hayatlarını sürdüreceği konuşulacak.

Sanat İstanbul'un kurucusu İlyas Ertemur duruma dikkat çekerek, insanların içinde yaşadıkları şehri kendi evleri gibi görmelerinin önemine işaret etti. Belediyelerin kent mobilyalarıyla, parklarla bunu başarabileceklerini söyleyen Ertemur, insanların şehir telaşına mola verip dinlendikleri, huzurla oturdukları yerlerin gerekliliğini anlattı. Ertemur, "Kent sakinlerine 'İşte benim şehrim' dedirtme gayretinde oluyorlar" dedi.

Koronavirüs pandemisiyle beraber şehirciliğin de değişeceğini dile getiren Ertemur, yakın gelecekte insanların daha yeşil daha rahat ulaşımlı daha az kalabalık şehirler isteyeceklerini söyledi. Ertemur, "Bundan dolayı bu özelliklere sahip, insana yakın ve daha çok talep gören şehirler içerisinde yer alacak. Çok katlı binalarla şekillendirilmiş, akıllı şehir sistemleri yapılırken veya yeni şehirler kurulurken daha çok yeşile daha az kata daha geniş yollara daha geniş yürüme alanlarına ihtiyaç olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Daha sade bir hayat tarzı daha sade ama samimi içten yaşam alanları ve bu mantıkla kurulmuş veya bu mantığa evirilmiş şehirler dönemi başladı. 'İnsani kentler nasıl olmalı?' ve 'Teknoloji insanı kentlere nasıl hizmet eder?' gibi soruların cevabını aramak için MARUF21 değerli bir platform olacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı