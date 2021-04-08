Marmara Üniversitesinin 6 ilçeyi kapsayan kan bağışı kampanyasına spor camiasından destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Marmara Üniversitesinin 6 ilçeyi kapsayan kan bağışı kampanyasına spor camiasından destek

Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Güncel
Marmara Üniversitesinin 6 ilçeyi kapsayan kan bağışı kampanyasına spor camiasından destek

Ulusal kan stoklarına katkı sağlamak için Kızılay'ın desteğiyle Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, spor ile akademi dünyasının katılımıyla gerçekleştirilecek kan bağışı kampanyası, bugün ve 10 Nisan'da İstanbul'un 6...

Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı: Perşembeden itibaren sıcaklıklar 10 derece düşecek
Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı: Perşembeden itibaren sıcaklıklar 10 derece düşecek

Ulusal kan stoklarına katkı sağlamak için Kızılay'ın desteğiyle Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, spor ile akademi dünyasının katılımıyla gerçekleştirilecek kan bağışı kampanyası, bugün ve 10 Nisan'da İstanbul'un 6 ilçesinde hayata geçirilecek.

Kampanyanın ilk gününde kan verme üniteleri, Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'ndeki Spor Bilimleri Fakültesinde 11.00 ile 19.30 saatleri arası çalışacak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu paydaşlığındaki sosyal sorumluluk projesi, 10 Nisan'da Anadolu Yakası'ndaki 6 belediyenin sınırları içinde yine aynı saatlerde devam edecek.

Çekmeköy Madenler Metro Durağı, Beykoz On Çeşme Meydanı, Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi önü, Ataşehir Örnek Mahallesi Örnek Camisi önü, Kadıköy Beşiktaş İskelesi önü ve Ümraniye Çarşı Durağı önünde kurulacak kan alma ünitelerinde vatandaşlar, kan bağışı yapabilecek.

Pandeminin gölgesinde ulusal kan stoklarına katkı, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu pekiştirmek için gerçekleştirilen kampanyaya teknik direktörler Giray Bulak ve Şenol Fidan da destek verecek.

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın katılmasının beklendiği organizasyona, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kızılet, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar ile spor ve sivil toplum örgütleri temsilcileri de iştirak ederek kan bağışında bulunacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Bahar Candan Şeyma Subaşı Murat Yıldırım
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Marmara Üniversitesinin 6 ilçeyi kapsayan kan bağışı kampanyasına spor camiasından destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 10:51:39. #1.16#
title