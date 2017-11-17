Marmara Üniversitesinde Gözaltı Sayısı 29'a Yükseldi

Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik bu sabah Marmara Üniversitesi'nde görevli akademik, idari ve kamu işçisi statüsündeki 42 personele yönelik operasyonda gözaltı sayısı 29'a yükseldi. Aktif çalışan 13 şüphelinin üniversitedeki odalarında aramalar devam ediyor.



Alınan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Marmara Üniversitesi'nde görevli akademik, idari ve kamu işçisi statüsündeki 42 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Soruşturma kapsamında bu sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce ekiplerince İstanbul merkezli 5 ilde üniversitede görevli akademik, idari ve kamu işçisi statüsündeki 42 personele yönelik eş zamanlı başlatılan operasyonda gözaltına alınan kişi sayısının 29'a yükseldiği kaydedildi. Örgütle irtibatı veya iltisaki olduğu gerekçesi başlatılan operasyonlarda, rektörlük başta olmak üzere; tıp, Sosyal Bilimler, Atatürk Eğitim, Spor Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Diş Hekimliği, Fen Edebiyat ile Teknik ve Mühendislik fakültelerindeki aramalar devam ediyor.



Şu ana kadar 29'u yakalanan ve 13'ü için operasyonların sürdürüldüğü şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları ve şu an yönetimi TMSF'de bulunan Bank Asya'ya 17-25 Aralık sonrası FETÖ lideri Gülen'in talimatıyla hesap açıp para yatırdıkları ileri sürüldü.



Polis, adreslerinde bulunamayan 13 FETÖ şüphelisinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.



(Sadık Kahraman/İHA)