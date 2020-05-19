Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu 19 Mayıs vesilesiyle eserler seslendirdi
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Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu 19 Mayıs vesilesiyle eserler seslendirdi

Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle seslendirdiği 3 eseri dinleyicilerin beğenisine sundu.

Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu 19 Mayıs vesilesiyle eserler seslendirdi
19.05.2020 14:38 | Son Güncelleme: 19.05.2020 14:38

Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle seslendirdiği 3 eseri dinleyicilerin beğenisine sundu.

Marmara Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu'nun Prof. Dr. Mustafa Uslu'nun şefliğinde, İstiklal Marşı, İzmir'in Kavakları türküsü ve Gençlik Marşı eserlerini evlerde yapılan kayıtlarla seslendirdiği belirtildi.

Topluluk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle seslendirdiği 3 eseri ülkenin, Türk gençlerinin ve üniversite camiasının beğenisine sundu.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'nün projesinde gerçekleştirilen emek unsuru çalışmada üniversitenin akademisyenlerinden ve öğrencilerinden oluşan tecrübeli ve kalabalık bir sanatçı topluluğu yer aldı.

Türk Müziği ve Batı Müziği çalgılarını kullanarak çok sesli düzenlenmiş türküleri, şarkıları, marşları, ilahileri konserlerinde seslendiren Marmara Üniversitesi Türk Müziği Topluluğu iki yıl önce rektörlük bünyesinde kuruldu ve çok sayıda konsere imza attı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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