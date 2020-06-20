Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi hizmete açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi hizmete açıldı

Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen törenin ardından hizmete açıldı.

Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi hizmete açıldı
20.06.2020 19:37 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:40

Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen törenin ardından hizmete açıldı.

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, açılış töreninde yaptığı konuşmada, 2019'da temelleri atılan ve inşaat çalışmaları devam eden Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi projesine ilişkin bilgi verdi.

Özvar, külliyenin, Maltepe sınırları içerisinde, D-100 kara yoluna cepheli, havaalanı, raylı sistem olanaklarından en iyi derecede faydalanacak, havadar ve deniz manzaralı bir konumda, 270 hektarlık alanı kaplayan müstesna bir lokasyona sahip olduğunu anlattı.

Külliyenin tahsisinin üniversite için tarihi bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Özvar, Marmara Üniversitesi'nin İstanbul'un çeşitli ilçelerine dağılan fakültelerinin tek bir külliye etrafında toplanacağını belirtti.

Bilim insanları, idari personeli, özel ve kamu sektöründen paydaşları ve öğrencileriyle 70 bin kişilik bir bilim şehri inşa edildiğine dikkati çeken Özvar, "Mimarisi, planlaması, bilimsel ve teknolojik alt yapısı, kendi kendine yeterliliği ve dışarıya sıfır atık ile dost ve yabancıları imrendirecek örnek bir üniversite külliyesi inşa edilmektedir." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Erol Özvar, Kovid-19 pandemi sürecinin olumsuz etkilerini asgariye indirecek önlemler alınarak külliye projesinin hızla devam ettiğini vurguladı.

"Mutlu sona ulaşıldı"

Hastane hakkında da bilgi veren Özvar, yıllarca Altunizade'deki yerinde İstanbul Anadolu Yakası'nın tek üniversite hastanesi olarak hizmet veren Marmara Üniversitesi'nin yeni hastanesi için 7 Ekim 1991'de inşaat faaliyetlerinin başladığını hatırlattı.

Marmara Üniversitesi Rektörü merhum Ömer Faruk Baturay zamanında Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel'in katılımıyla başlatılan hastane inşaatının 120 bin metrekarelik ve 600 yatak kapasiteli olarak planlandığını anlatan Özvar, şöyle devam etti:

"Uzun yıllar boyunca inkıtalar ile devam eden inşaat faaliyetleri nihayet Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hızla hizmete alınması talimatı vermesiyle mutlu sona ulaşılmıştır. Üniversitemiz 2018'de birlikte hizmet etmek üzere Sağlık Bakanlığı ile bir afiliasyon protokolü imzalamıştır. Cumhurbaşkanımızın iradesi doğrultusunda Marmara Üniversitesi hastanesinin hizmete girmesinde İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminin üstün gayretleri ve Sağlık Bakanlığının hastaneyi yürürlükteki yönetmeliklere uygun hale getirmek üzere ortaya koyduğu büyük mesaisini takdirle anmak isterim."

Hastaneye adı verilen Prof. Dr. Asaf Ataseven'in damadı Murat Ülker ise Ülker ve Ataseven aileleri adına açılışta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kayınpederi Asaf Ataseven'i daima örnek aldığını ifade eden Ülker, Ataseven'in bugün rahmete vesile olarak anılmasının bir vefakarlık örneği olduğunu söyledi.

İstanbul'daki sağlık hizmetlerinin önemli adreslerinden biri olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Prof. Dr. Asaf Ataseven'in adının verileceğini açıkladığı hastane, Marmara Üniversitesi Başıbüyük Yerleşkesi içerisinde bulunuyor.

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yürütülen İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında 827 sismik izolatör ile güçlendirilen bina, modern ihtiyaçlara da cevap verebilecek şekilde projelendirilerek depreme dayanıklı hale getirildi.

Afetlere dayanıklı ve deprem anında dahi kesintisiz hizmet verecek şekilde güçlendirilen hastane, aynı zamanda İstanbul'da kaliteli sağlık hizmetlerinin sağlanmasında önemli adreslerden biri olacak.

113 bin metrekare kapalı alana sahip hastanenin, 155 poliklinik ile 60'ı yoğun bakım, 304'ü ise tek yataklı oda olmak üzere 535 yatak ve 28 ameliyathane ile hizmet vermesi planlanıyor.

Hastane, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında spesifik bir pandemi merkezi olarak nisan ayında kısmen açılmış ve Kovid-19 hastalarına hizmet vermeye başlamıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1248 yeni vaka tespit edildi Haber
Son Dakika: Türkiye'de 20 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti, 1248 yeni vaka tespit...
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi Haber
Son Dakika: Bakan Koca, vakaların arttığı 4 şehirde yoğun bakımda yatan hasta sayılarını verdi
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var Haber
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı Haber
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Hangi takımlı olduğu tartışılan Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu
Hangi takımlı olduğu tartışılan Burak Yılmaz, Beşiktaş kongre üyesi oldu
Günlük kiralık evde düzenlenen partiye baskın! 37 bin lira ceza kesildi
Günlük kiralık evde düzenlenen partiye baskın! 37 bin lira ceza kesildi
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi
Medipol Başakşehir, geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 2-1 yendi
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Emniyet bekçilerle ilgili 'Bekar kadınların evini gözetleyebilir' iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu
Papatya, köylü kadınların gelir kaynağı oldu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı
Kayboldu sanılan genç, 200 metrelik uçurumda ölü bulundu
Kayboldu sanılan genç, 200 metrelik uçurumda ölü bulundu
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Hulusi Akar Halife Hafter Mustafa Şentop
Magazin Demet Evgar Kerimcan Durmaz Mehmet Ali Erbil Nuri Bilge Ceylan
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Cüneyt Çakır Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Daha Fazla Su Lgs Kaza Milli
Şu an buradasınız: Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven Hastanesi hizmete açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 20:42:32. #1.14#
title