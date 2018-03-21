Marmara Üniversitesi Nişantaşı Arazisi Dap'ın Oldu

Emlak Konut GYO tarafından İstanbul'un en lüks semtlerinden Nişantaşı'nda yer alan Marmara Üniversitesi KKampüsü arazisi için düzenlenen ihalenin kazananı, DAP Holding iştiraki Eltes İnşaat ve İstlife İş Ortaklığı oldu.