SPOR Marmara Üniversitesi'nin 6 ilçeyi kapsayan 'Kan Bağışı Kampanyası'na futbol camiasından destek

SPOR Marmara Üniversitesi'nin 6 ilçeyi kapsayan 'Kan Bağışı Kampanyası'na futbol camiasından destekSezer AFŞAR / İSTANBUL, (DHA) - Ulusal kan stoklarına katkı sağlamak için Kızılay'ın desteğinde Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından gerçekleştirilen, "Kan...

SPOR Marmara Üniversitesi'nin 6 ilçeyi kapsayan 'Kan Bağışı Kampanyası'na futbol camiasından destek

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, (DHA) - Ulusal kan stoklarına katkı sağlamak için Kızılay'ın desteğinde Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından gerçekleştirilen, "Kan Bağışı Kampanyası" bugün başladı.

Kızılay ile Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı işbirliğiyle yapılan Kan Bağışı Kampanyası'nın ilk gününde kan verme üniteleri, Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'ndeki Spor Bilimleri Fakültesi'nde saat 11.00'de hizmet vermeye başladı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu paydaşlığındaki sosyal sorumluluk projesi, 10 Nisan'da Anadolu yakasındaki 6 belediyenin sınırları içinde yine aynı saatlerde devam edecek. Çekmeköy Madenler Metro Durağı, Beykoz On Çeşme Meydanı, Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi önü, Ataşehir Örnek Mahallesi Örnek Camisi önü, Kadıköy Beşiktaş İskelesi önü ve Ümraniye Çarşı durağı önünde kurulacak kan alma ünitelerinde vatandaşlar kan bağışı yapabilecek.

ÜST KLASMAN HAKEMİ METE KALKAVAN'DAN DESTEK

Pandeminin gölgesinde ulusal kan stoklarına katkı, yardımlaşma ve dayanışma duygusunu pekiştirmek için gerçekleştirilen Kan Bağışı Kampanyası'na Üst Klasman Hakemi Mete Kalkavan'ın yanı sıra teknik direktörler Giray Bulak ve Şenol Fidan da destek verdi. Organizasyona, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kızılet, Amatör Spor Kulüpleri İstanbul Genel Sekreteri Asım Özdemir, Beykoz ilçesi muhtarları, spor ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.

ALİ KIZILET: BİZ İYİLİĞİN DE BULAŞICI OLDUĞUNA İNANIYORUZ

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kızılet, yola çıkış amaçlarının bir mesaj vermek olduğunu vurgulayarak, "Virüs bulaşıcı ama biz iyiliğin de bulaşıcı olduğuna inanıyoruz. Bizim amacımız, kan bağışının sınırlı olduğu bu dönemde topluma bu mesajı vermekti. Koşullar zorlu ama biz bu koşulların zorluğu içerisinde sporcu kimliğimizle mücadele etmeyi bilmeliyiz. Çok değerli katılımcılarımız da bu çabamızın karşılığını aldık diye düşünüyorum. Kan bağışı ile ilgili özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız için güzel projelerimiz var. Önümüzdeki yıl öğrencilerimizle birlikte bu kan bağışı kampanyasını gerçekleştireceğiz. Pandemi kurallarına uyarak, yoğun bir katılımla güzel bir proje gerçekleştirdik" dedi.

Amatör Spor Kulüpleri İstanbul Genel Sekreteri Asım Özdemir ise çok güzel bir projeye katılım sağladıklarını söyleyerek, "Geç kalınmış ve devamlı yapılmasını istediğimiz bir projeydi bu. Biz de elimizden gelen her şeyi yaptık. Güzel de bir katılım var. Son dönemde yaşadığımız durumlardan dolayı kana ihtiyacımız daha fazla. Kızılay'a da bizimle işbirliği yaptığı için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı