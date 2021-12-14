Marmara Üniversitesi'nde Dijital İşletme Zirvesi gerçekleştirildi

Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESKAR) Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, " Türkiye'nin ilk kurulan ve bir üniversiteye bağlı olan kadın araştırmaları merkeziyiz. Biz de o yüzden bu öncülüğü bütün çalışmalarımızda devam ettirmek ve sizlere, topluma faydalı işler sunmak adına birçok zirve ve çalışma yapıyoruz." dedi.

Marmara Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, ESKAR tarafından Dijital İşletme Zirvesi düzenlendi. Renault- MAIS Genel Müdürü Berk Çağdaş, Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Biçer, Ariş Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş, İMES Sanayi Sitesi Başkanı Kemal Akar ve Ekonomist Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz'ın konuşmacı olarak katıldığı zirveye farklı sektörlerden çok sayıda iş insanı ile üniversitenin akademik, idari personeli ve her fakülteden öğrenciler de katılım sağladı.

Açıklamada, etkinlikteki açılış konuşmasına yer verilen ESKAR Müdürü Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu, birçok çalışmanın yapıldığı merkezin Türkiye'nin ilk kurulan ve bir üniversiteye bağlı olan kadın araştırmaları merkezi olduğunu vurguladı. Ayanoğlu, "Biz de o yüzden bu öncülüğü bütün çalışmalarımızda devam ettirmek ve sizlere, topluma faydalı işler sunmak adına birçok zirve ve çalışma yapıyoruz. Hem bilimsel hem de akademik araştırmalar yapıyor, hem de sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz son 2 ay içerisinde örneğin engelli öğrenci birim koordinatörlüğü ile birlikte engelli kadınların sosyal hayata katılımı ve istihdamı çalıştayı gerçekleştirdik. Yine Mardin'de spor ve kadın zirvesi düzenledik o da yine üniversitemizle mal olmuş bir zirve haline geldi." ifadelerini kullandı.

"Kovid-19 süreci bazı şeyleri kökten değiştirdi"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun da çalıştay sonuçlarını çok yakından takip ettiğini belirten Prof. Dr. Ayanoğlu, "Bugün de yine özellikle yaşadığımız pandemi döneminde işletmelerin dijital dönüşümü ile beraber kadın istihdamının değişimi, iş yaşam dengesinin değişimi, cam tavan sendromu ve uzaktan çalışmanın işletmelerdeki etkisini incelemek için, üniversite-sanayi iş birliği gereği ve teorik bilgilerin profesyonellikle birleşerek daha fazla katma değer üreteceğinden hareketle bugün bu değerli paneli düzenleme kararı aldık. İşletme fonksiyonları öyle bir şey ki, üretim satış pazarlama bunların hepsi birbirini etkiliyor ve kadınlarımızla ilgili, çocuklarla gençlerimiz ve onların gelecekleri ile ilgili de birçok faktörü yakından etkiliyor. Bu sebepten dolayı da konuyu geniş kapsamıyla farklı sektörlerdeki sektörün öncüsü temsilciler ile ele almanın, daha geniş bir perspektiften ele almanın daha doğru olacağına inancımızdan bugün bu zirveyi gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çelen ise Kovid-19 sürecinin bazı şeyleri kökten değiştirdiğine dikkati çekti. Çelen, şunları aktardı:

"Hizmet sektörünü kökten değiştirdi. Sanayi sektöründe ise bazı süreçleri kökten değiştirdi. Ama karşımıza yeni bir şey çıktı. Bize bundan iki sene önce bütün derslerimizi bütün eğitimimizi internet üzerinden yapacağımızı, dijital ortama taşıyacağımızı söyleseydiniz, 'Evet bu konuda çalışmalarımız var ilerliyoruz' derdik. Ama Kovid-19 süreci eğitimi artık dijitalleştirdi. Aynı şekilde basın yayın hizmet sektörü büyük ölçüde ister istemez dijitalleştirmek zorunda kaldı. Bu süreci yaşamamız bize çok şey kattı. Ama bazı konularda da üzerine düşünülmesi gereken, araştırılması gereken tartışılması gereken yönleri de ortaya koydu. Bunların bir tanesi de cinsiyet eşitliği iş dünyasında kadının rolü ve bunun gelişimi üniversitemiz bu konu daha önce Fatma Ayanoğlu hocamızın ifade ettiği gibi öncü kuruluşlarından biri."

-"Robotlaşma ve dijitalleşmeden korkmamak gerekiyor"

Açılış konuşmalarının ardından, panelistler tarafından, kadın istihdamı, iş-yaşam dengesi, üretim süreçleri, işletme fonksiyonlarının değişimi gibi konuların ele alındığı zirve gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü TRT Spikeri Mehmet Çelikyay'ın, sunuculuğunu Kanal D Ana Haber Muhabiri İbrahim Konar'ın üstlendiği panelde İMES Sanayi Sitesi Başkanı Kemal Akar, pandemi döneminde de sanayi sitelerinde üretimin hız kesmeden devam ettiğini, ihracata yönelik teknoloji odaklı üretim yaptıklarını aktardı.

Panelde ikinci konuşmacı olarak yer alan ARİŞ Pırlanta Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Güzeliş ise online'dan satış yapan ilk mücevher firması olduğunu ve bunu yıllar öncesinde yaptığını, gelecekte e-ticaret ve dijital sektörde çok önemli gelişmeler olacağını belirtti.

Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Biçer de robotlaşma ve dijitalleşmeden korkulmaması gerektiğini her robotun yanında yine bir insan kaynağına ihtiyaç duyulacağını vurguladı.

Renault MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş otomasyona geçiş döneminde, insansız otomobiller ve otonom sistemleri hakkında bilgi verdi. Ekonomist Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz ise artık işletmelerde sıralamalarının, dijital mecralarda faaliyet gösteren şirketlerin geleneksel şirketlerden çok daha yüksek oranlarda kar elde ettiğini belirtti ve bu noktada Türkiye'de de çok önemli firmaların olduğunu ve gelecekte de bu alanların daha karlı olacağından bahsetti.

Panel, ev sahibi ve zirveyi düzenleyen Prof. Dr. Fatma Ayanoğlu ve Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Çelen'in konuklara plaket takdimiyle sonlandı.

AA / Abdulkadir Günyol - Son Dakika Haberleri

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