Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde YKS heyecanı
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Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde YKS heyecanı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı.

Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde YKS heyecanı
27.06.2020 11:24 | Son Güncelleme: 27.06.2020 11:28
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. Sınav başlamadan önce sınava girecek öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsüne geldi. Sosyal mesafe kuralına göre kampüs içine alınan adaylar sınav salonlarına gitti. Üniversite önünde yoğunluk yaşanmaması için aileler de kampüs içine alındı. Sınava son anda gelenler de vardı. Bazı adaylar sınav salonlarına koşarak gitti.

"İNŞALLAH İSTEDİĞİM SONUCU ALACAĞIM"

Marmara Üniversitesi'nde sınava giren Ömer Bengi, "İkinci sınavım. Biraz heyecan var ama heyecanımı yendim. İnşallah istediğim sonucu alacağım. Herkese başarı diliyorum. Koronavirüs biraz etkiledi. Biraz heyecan, stres ve sinir yarattı. Fakat bunu olumlu yöne çevirmeye çalıştım. Dikkatimi derslere vermeye çalıştım" şeklinde konuştu.

"SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İYİ OLDU"

Ömer Bengi'nin babası Hakan Bengi, "Mecburen bekleyeceğiz. Yavrularımıza başarı diliyoruz. Zor bir süreçten geçiliyor. Herkes için hayırlısı olsun. Sokağa çıkma kısıtlaması gayet olumlu. Trafik o kadar kötü değildi. Bence sokağa çıkma yasağı iyi oldu" ifadelerini kullandı.

  


- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

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