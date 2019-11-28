Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi açıldı

28.11.2019 13:54 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:54

Marmara Üniversitesi Başıbüyük Sağlık Yerleşkesi Diş Hekimliği Fakültesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi açıldı.

Açılışa, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Özkan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Erol Özvar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önemli bir merkezin hizmete açıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Öğrencilerin simülasyon yani benzeştirme üzerinden henüz daha gerçek hastalarla buluşmadan eğitim aldıkları bir merkez. Üzerindeki teknik yapısıyla muhtemelen Türkiye'nin en iyi simülasyon merkezi. İnanıyoruz gerek Türk öğrencilere gerekse uluslararası diş hekimliği öğrencilerine, bu merkez üzerinden çok önemli eğitim hizmeti sunacağız. Ülkemizi diş hekimliği konusunda yurt dışında da en iyi şekilde temsil edeceğiz."

Prof. Dr. Yasemin Özkan da merkezde 20 simülasyon ünitesinin yanı sıra anestezi kliniği ve ameliyathanenin bulunduğunu kaydederek, "Türkiye'de bir ilk, başka fakültede yok. Amacımız yurt içi ve yurt dışı diş hekimliği öğrencilerini eğitmek ve onlar çok daha iyi bir vizyon sağlamak." dedi.

Kaynak: AA