Marmara Üniversitesi Akademik Yayın ve Başarı Ödülleri

24.10.2019 13:44

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Türkiye şu an yaşamış olduğu güç dönemde, Barış Pınarı Harekatı'ndaki en önemli başarısını hem masada hem de sahada aldı. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle." dedi.

Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Dr. İbrahim Üzümcü Konferans Salonunda düzenlenen konferansta konuşan Mandal, üniversitelerin bilim temelli teknolojik gelişme süreçlerine katkı sağlamak amacıyla konferans gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Özellikle ülkemizin yaşamış olduğu kritik dönemlerde bilgi ve bilim temelli olan teknoloji geliştirmeye, buna bağlı olarak ürün geliştirmeye olan ihtiyaç çok daha fazla." dedi.

Mandal, "Biraz daha somutlaştırmak istersek; Türkiye şu an yaşamış olduğu güç dönemde, Barış Pınarı Harekatı'ndaki en önemli başarısını hem masada hem de sahada aldı. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle. Onun da beraberinde yönlendirmiş olduğu süreçlerde savunma sanayisindeki hayal gibi olan şeyler, yüzde 15'lerde olan yerlilikler yüzde 70'lere ulaştı." ifadelerini kullandı.

Hasan Mandal, şöyle devam etti:

"Biz bu elde etmiş olduğumuz başarıyı, güveni ülkemizin bölgesel ve küresel lider olma boyutunda diğer alanlarda da ilaçta, enerjide nasıl kullanabilir, nasıl yapabiliriz? Bunun bir konferansıydı. Her ülke kendine bir isim belirliyor. Almanya Endüstri 4.0 diye Japonya Toplum 5.0 diye. Ülkemiz de bunu Milli Teknoloji Hamlesi başlığı altında yapıyor. Eminim ki buradaki hocalarımızın, araştırmacılarımızın, öğrencilerimizin katkılarıyla ülkemiz gelecekte savunma sanayisindeki başarısını diğer sektörlerde de, ilaçta, enerjide yapabilecektir. Türkiye teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten bir ülke olacaktır. Rekabet etmek, daha öncü olmak istiyorsanız takip eden değil takip edilen olmanız lazım."

Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar da üniversitelerinin temel hedefinin önümüzdeki yıllarda bir araştırma üniversitesi statüsüne erişmesi olduğunu belirterek, "Amacımız hizmetlerinin yanı sıra araştırma geliştirme tarafını ileri götürme çabası vardır. Üniversitemizin araştırma üniversite olma amacına erişeceği inancını taşıyorum." dedi.

Konuşmaların ardından "2019 yılı Başarı Bursu" alan 10 öğrenciye Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Akgiray tarafından burs belgeleri takdim edildi.

Marmara Üniversitesi Akademik Yayın Ödülü'ne layık görülen "Sağlık Bilimleri" alanında Dr. Öğretim Üyesi Turgut Taşkın, "Temel Bilimler" alanında Prof. Dr. Nihan Kayaman Apahon, "Mühendislik" alanında Prof. Dr. Barış Çallı, "Sosyal Bilimler" alanında Prof. Dr. Olcay Bige Aşkun Yıldırım, "Beşeri Bilimler alanında Doç. Dr. Sare Şengün, "Spor Bilimleri" alanında ise Doç. Dr. Ani Agopyan'a ödülleri TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından verildi.

Kaynak: AA