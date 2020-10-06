Marmara, serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor
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Marmara, serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor

06.10.2020 15:23 | Son Güncelleme: 06.10.2020 15:23
Marmara, serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce Marmara Bölgesi'nin, perşembe gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği, hava sıcaklıklarının 8-10 derece azalacağı belirtildi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce Marmara Bölgesi'nin, perşembe gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği, hava sıcaklıklarının 8-10 derece azalacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; Marmara Bölgesi'ndeki Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'nın, Balkanlar üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemiyle perşembe ve cuma günleri yağışlı ve serin havanın etkisine gireceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışlarla hava sıcaklıklarının 8-10 derece azalacağı kaydedilerek, perşembe günü de rüzgarın, bölgede güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli lodos şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Yağışlı sistemin, cuma günü bölgede etkili olacağı ve daha sonra etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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