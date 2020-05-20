Marmara, serin ve yağışlı havanın etkisine giriyor METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce Marmara Bölgesi'nin yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen, serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği, hava sıcaklıklarının 8-12 derece azalacağı belirtildi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce Marmara Bölgesi'nin yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelen, serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği, hava sıcaklıklarının 8-12 derece azalacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nin yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemlerin etkisine gireceği, cuma ve cumartesi günleri ile Ramazan Bayramı boyunca hava sıcaklıklarının 8-12 derece azalacağı, mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği kaydedildi.Açıklamada, Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemin yarın sabah Edirne, Kırklareli, Tekirdağ; akşam saatlerinden itibaren de İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel olarak gök gürültülü sağanağa neden olmasının beklendiği kaydedildi. Yağışlı sistemin, cuma günü Marmara'nın doğusundaki İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da, cumartesi günü ise bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanağa neden olmasının tahmin edildiği bildirildi.

Kaynak: DHA