"Marmara'nın şirin kenti" Yalova doğal güzellikleriyle ilgi görüyor

Şifalı suları, doğal güzellikleri ve masmavi denize sahip kıyılarıyla "Marmara'nın şirin kenti" Yalova, tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyenlere alternatifler sunuyor.

Şifalı suları, doğal güzellikleri ve masmavi denize sahip kıyılarıyla "Marmara'nın şirin kenti" Yalova, tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyenlere alternatifler sunuyor.

Marmara Denizi'ne 123 kilometre kıyısı bulunan Yalova, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmesiyle doğaseverlerin günübirlik ya da uzun süreli tatil için tercih ettiği önemli adreslerden biri haline geldi.

Birçok plajı, şifalı termal kaplıcaları, yemyeşil örtü içinde mesire ve kamp alanlarına sahip kent, her yıl olduğu gibi bu yaz mevsiminde de çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesinde yer alan Erikli ve Delmece yaylaları, Çifte Şelale ve dipsiz göl de yoğun ilgi görüyor.

Beldede 2016'dan bu yana kamp alanı işleten Ahmet Aydın, AA muhabirine, hayalindeki işi yaptığını söyledi.

Özelikle doğa turizminin son birkaç yıldır daha fazla değer gördüğünü, yoğun talepleri karşılamaya çalıştıklarını anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"Pandemi kötü bir dönem olsa da bize yaradı diyebilirim. Duyulduktan sonra talepler arttı. Kamp alanında hiç beton kullanmadık. Doğayı ve insanları sevdiğim için bu sektörü seçtim. İstanbul gibi trafiğin, curcunanın içinden kurtulduğuma çok sevindim. Sadece pandemiden değil gürültüden de kaçabileceğiniz bir yer burası. İnsanın bir nevi aşısı doğa. Kendinizi burada resetliyorsunuz. Yabancı turistler dışında İstanbul ve Bursa ağırlıklı çok sayıda misafirimiz oluyor."

"Beklediğimizden çok daha iyi bulduk, muhteşem bir yer"

Yalova'nın doğal güzelliklerinde tatillerini geçiren ziyaretçilerden Erol Sözkesen, 5 yıldır yaz dönemlerinde ailesiyle kamp yaptığını dile getirdi.

Kamp için en beğendikleri yerin Teşvikiye olduğunu vurgulayan Sözkesen, "Hepimiz yaklaşık 1,5 yıldır evde kaldık. İnsanlar bir yerlere kaçamadı. Şimdi pandeminin serbestliğe girmesiyle insanlar özgürlüğüne kavuştu. Ben de ailemi alarak tekrar kamp yapmaya geldim." dedi.

Ankara'da bir seyahat acentesinin yetkilisi olan Yiğit Hacıoğlu ise Türkiye'de yeni lokasyonları araştırdıklarını aktardı.

Araştırmaları sonucu Teşvikiye'yi görmeye geldiklerini kaydeden Hacıoğlu, "Beklediğimizden çok daha iyi bulduk, muhteşem bir yer. İnsanları buraya getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ailesiyle kamp yapan 9 yaşındaki Nazlı Kiraz, özellikle gece çadırda uyumanın, kuş cıvıltılarıyla uyanmanın büyük keyif verdiğini belirtti.

14 yaşındaki Açelya Zeynep Kiraz da "Gerçekten çok huzurlu, burayı çok sevdim. Herkese de tavsiye ederim. Kuşların cıvıltısı, şelalelerin akışı ve geceleri özellikle çok güzel bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı Yıldız