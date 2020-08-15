Marmara'nın ortasında böyle bulundu; 3 gündür yardım beklediğini söyledi MARMARA Denizi ortasında motorsuz teknesinde mahsur kalan kişi, İDO feribotunun kaptanının dikkati sayesinde kurtarıldı.

MARMARA Denizi ortasında motorsuz teknesinde mahsur kalan kişi, İDO feribotunun kaptanının dikkati sayesinde kurtarıldı.

Bandırma'dan Yenikapı'ya seferini yapmakta olan İDO feribotunun kaptanı Marmara Denizi'nin ortasında bir teknede el sallayarak yardım isteyen kişiyi fark etti. Feribot motorsuz tekneye yaklaşarak yardım isteyen kişiyi kurtardı. Feribota çıkarılan kişinin, 3 gün önce tekne ile balık tutmak için denize açıldığını ancak akıntıya kapıldığını söylediği öğrenildi. Telefon da kullanmadığı belirtiler kişi feribota alındı. Bitkin haldeki kişi Yenikapı İskelesi'ne getirildi. Buradan da ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaynak: DHA