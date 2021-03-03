Marmara'nın 'orta risk'li tek ili Bursa'daki halı sahalara çevre illerden ilgi

MARMARA Bölgesi'nde 'orta risk' grubunda bulunan tek il olan Bursa'daki halı sahalara, başta İstanbul olmak üzere çevre illerden talep gelmeye başladı. Bursa Halı Saha ve Spor Tesisleri İşletmecileri Derneği Başkanı Yüksel Bulut, "Ciddi talep alıyoruz. Telefonla arayıp, 'Gelsek yer var mı, halı saha müsait mi?' diye soranlar var. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla kafe ve restoranlar açılırken, uzun süredir kapalı olan halı sahalar da bulundukları şehirlerin risk durumuna göre faaliyetlerine başladı. Türkiye genelinde açıklanan risk haritasında 'orta riskli' iller arasında yer alan Bursa'da da sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında halı sahalar açıldı. Marmara Bölgesi'nin tek orta riskli ili olan Bursa'daki halı sahalara, Balıkesir, Kütahya, Bilecik ile Yalova'dan talep gelmeye başladı.

'ÖZELLİKLE ÖĞRENCİLERDEN TALEP GELİYOR'

Bursa Halı Saha ve Spor Tesisleri İşletmecileri Derneği Başkanı Yüksel Bulut, "Halı sahaları açtıkları için devlet büyüklerimize teşekkür ederiz. Bizi büyük bir mağduriyetten kurtardılar. 2 Mart'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından açıldık. Gündüzleri maç yaptırmaya başladık. Özellikle öğrencilerden talep geliyor. En azından ekmek teknemiz açık, çorbamız kaynıyor. Marmara Bölgesi'nde halı sahaları açılan tek il olmamız sebebiyle İstanbul, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'dan arayan arkadaşlarımız var. Ciddi talep alıyoruz. Telefonla arayıp, 'Gelsek yer var mı, halı saha müsait mi?' diye soranlar var. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı