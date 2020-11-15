"Marmara'nın küçük Antalya'sı"nda soğan dikim mesaisi
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"Marmara'nın küçük Antalya'sı"nda soğan dikim mesaisi

15.11.2020 10:59 | Son Güncelleme: 15.11.2020 11:03

İstanbul ve çevre illere çok miktarda sebze gönderdiği için "Marmara'nın küçük Antalya'sı" olarak bilinen Bilecik'in Söğüt ve İnhisar ilçelerinde soğan fideleri toprakla buluşturuldu.

İstanbul ve çevre illere çok miktarda sebze gönderdiği için "Marmara'nın küçük Antalya'sı" olarak bilinen Bilecik'in Söğüt ve İnhisar ilçelerinde soğan fideleri toprakla buluşturuldu.

Söğüt ve İnhisar ilçelerindeki üreticiler, seralarında erken dönem olarak tabir edilen soğanların dikimini yapıyor. Sakarya Vadisi'nde dikimine başlanan ve 1 ay sonra hasadı yapılacak olan taze soğan, İstanbul başta olmak üzere yurdun dört bir yanındaki hallere satılıyor.

Seralarda ailece çalışan üreticiler, geçen yıl, 5-10 lira arasında sattıkları taze soğanın verimi ve fiyatından umutlu.

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, AA muhabirine, ilçedeki seralarda kış mevsiminde taze soğan yetiştirildiğini söyledi.

Ürünlerinin özellikle İstanbul'da rağbet gördüğünü vurgulayan Kepez, şöyle konuştu:

"Seralarda taze soğan mevsimine geldik. Üreticiler kelle soğanı alıp toprakla buluşturuyor. Daha sonra yeşillik olarak hasadı yapılıyor. İlçemizde 1500 ton taze soğan dikiliyor. Ürün, İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Ankara'ya gidiyor. Geçen yıl taze soğan, üreticimizi memnun etmişti. Bu sene de inşallah yaptıkları emeğin karşılığını alırlar."

Kepez, ilçede 15 bin dönüm alanda kurulan seralarda 6 bin ton civarında taze soğan üretimi yapıldığını sözlerine ekledi.

"Organik taze soğan yetiştiriyoruz"

Üretici Aysel Kömürcü, geçimini seracılıkla sağladıklarını aktardı.

Kışın yeşil soğan, roka, maydanoz ve marul yetiştirdiklerini anlatan Kömürcü, "Geçim kaynağımız tarım. Kendimi bildim bileli bu işle uğraşıyoruz. Bundan para kazanıyoruz. Ürettiğimiz soğan organik. Sadece hayvan gübresi bulunuyor, ayrı bir suni gübre kullanmıyoruz. Son iki yıldır güzeldi, Allah bereket versin. Emeğimizin karşılığını alıyoruz." diye konuştu.

Yılmaz Kazan da soğanları seraya serdiklerini ve iki ay sonra sökmeye başlayacaklarını ifade etti.

Kazan, şunları kaydetti:

"Taze soğanı İstanbul piyasasına göndereceğiz. Soğan bizim için çok iyi. Kışın 8-10 lira arasında para yapıyor. Emeğimizi alıyoruz çok şükür. Yaz hasılatından iyi oluyor. Bu bölgemizde ağırlıklı soğan ve roka ekiyoruz."

72 yaşındaki Mediye Kartal ise 30 yıldır soğan yetiştirdiklerini ve fiyatlardan memnun olduklarını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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