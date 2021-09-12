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Marmara'nın kıyıları torbacılardan temizlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Marmara'nın kıyıları torbacılardan temizlendi

Bursa'da son yılların en büyük narkotik operasyonu Gemlik ilçesinde yapıldı.

Bursa'da son yılların en büyük narkotik operasyonu Gemlik ilçesinde yapıldı. Yüzlerce polisin katıldığı helikopter ve drone destekli operasyonda yakalanan 85 uyuşturucu satıcısından 72'si tutuklandı. Eş zamanlı yapılan baskınlarda tacirler kaçıp uyuşturucu maddeleri saklayacak delik ararken bir şahsın müzik tesisatının içine gizlediği hassas terazi ve uyuşturucu madde dikkat çekti.

Gemlik ilçe merkezi ile Küçük Kumla Mahallesinde bazı şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığını bilgisine ulaşan Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat ekipleri ile birlikte yaklaşık bin polisin katılımıyla, 50 adrese eş zamanlı şafak baskını düzenledi. Helikopter ve drone destekli operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 85 kişi saklandıkları yerlerde tek tek yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan narkotik köpeklerinin de katıldığı aramalarda 3 kilo 400 gram metamfetamin, 1 kilo 800 gram sentetik kannabinoid, 50 gram esrar, 20 ecstasy tablet, 30 adet uyuşturucu ve uyarıcı madde ihtiva eden yeşil reçeteye tabi ilaç, 4 adet hassas terazi, 11 adet tabanca ve bu tabancalara ait 105 adet fişek, 3 adet tüfek ve bu tüfeklere ait çok sayıda kartuş ele geçirildi.

Narkotik köpeği Müzik tesisatına saklanan uyuşturucu maddeyi buldu

Küçük Kumla'da iki katlı bir eve yapılan baskında uyuşturucu tacirlerinin hassas terazi ile bir miktar uyuşturucu maddeyi evdeki müzik tesisatına ait kolanların içerisine saklamış olması bu kadarına da pes dedirtti. Eğitimli narkotik köpekleri eşliğinde yapılan aramalarda köpekler evdeki 5+ 1 denilen müzik sistemine tepki verdi. Detaylı incelemede müzik sistemine ait kolonların içerisine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 85 kişi çevik kuvvet ekiplerinin eşliğinde bindirildikleri polis otobüsleriyle Bursa'daki Narkotik Şube Müdürlüğüne getirildi. Sorguları tamamlanıp Adliye'ye sevkedilen 85 kişiden 72'si tutuklanırken 11 şahıs adli kontrol şartıyla serbest, 2 şahısta savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Bursa'da son yıllarda yapılmış olan en büyük uyuşturucu operasyonu sayesinde Gemlik ilçesinde uyuşturucu ticaretine büyük darbe vuruldu. - BURSA

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