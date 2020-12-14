Marmara'nın güney ve doğusu için kuvvetli yağış uyarısı
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Marmara'nın güney ve doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

14.12.2020 18:03 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:06
Marmara'nın güney ve doğusu için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'un Anadolu Yakası, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik ve Yalova'da yarın sabah kuvvetli yağış bekleniyor.

İstanbul'un Anadolu Yakası, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik ve Yalova'da yarın sabah kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusunda beklenen sağanak yağışların, İstanbul'un Anadolu Yakası, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Bilecik ve Yalova çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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