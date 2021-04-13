Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı
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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

METEOROLOJİ, kuvvetli lodos uyarısında bulundu.

METEOROLOJİ, kuvvetli lodos uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Marmara'nın güney ve batısı ile Ege Bölgesi'nde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70, yer yer 80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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