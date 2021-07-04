Marmara'nın Doğusunda Kuvvetli Yağış Bekleniyor!
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Marmara'nın Doğusunda Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

Marmara'nın Doğusunda Kuvvetli Yağış Bekleniyor!
Habermetre - Haberler | Toplum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;Bugün 04. 07. 2021 Pazar günü 19. 00'a kadar Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel yağışların devam edeceği bildirilmiştir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre;

Bugün 04. 07. 2021 Pazar günü 19. 00'a kadar Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yerel yağışların devam edeceği bildirilmiştir. Meydana gelebilecek; Sel, Su Baskını, Yıldırım, Ulaşımda Aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Habermetre

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