Marmara'nın Doğusu ile Batı Karadeniz'in Batısında Görülecek Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre; 06 Temmuz 2021 Salı günü 04. 00'den aynı gün 23: 59'a kadar özellikle Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı bildirilmiştir.