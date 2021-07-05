Marmara'nın Doğusu ile Batı Karadeniz'in Batısında Görülecek Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
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Marmara'nın Doğusu ile Batı Karadeniz'in Batısında Görülecek Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Marmara'nın Doğusu ile Batı Karadeniz'in Batısında Görülecek Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
Habermetre - Haberler | Toplum

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre; 06 Temmuz 2021 Salı günü 04. 00'den aynı gün 23: 59'a kadar özellikle Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı bildirilmiştir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre; 06 Temmuz 2021 Salı günü 04. 00'den aynı gün 23: 59'a kadar özellikle Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacağı bildirilmiştir. Yağışların Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde Çarşamba günü de yerel olarak etkili olabileceği tahmin ediliyor. Etkili yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Habermetre

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