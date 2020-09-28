Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
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Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz için sağanak uyarısı

28.09.2020 22:39 | Son Güncelleme: 28.09.2020 22:42
Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz için sağanak uyarısı

Marmara"nın doğusu ile Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Marmara"nın doğusu ile Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Kastamonu'nun kıyı ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, küçük çaplı dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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