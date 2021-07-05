Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı ile Kütahya'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor
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Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı ile Kütahya'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı ile Kütahya'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor
Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal - Haberler | Güncel

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı ile Kütahya'da yarın kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı ile Kütahya'da yarın kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yarın ülkenin kuzeybatı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabahın ilk saatlerinden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya'da kuvvetli olması öngörülüyor. İstanbul'un Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanak bekleniyor.

Yağışların Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çarşamba günü de yerel olarak etkili gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

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Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı ile Kütahya'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor - Haberler
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