Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile bazı illere yönelik kuvvetli yağış uyarısı
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Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile bazı illere yönelik kuvvetli yağış uyarısı

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile bazı illere yönelik kuvvetli yağış uyarısı
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile bazı illerde öğleden sonra ve gece meydana gelebilecek kuvvetli yağışlara ilişkin uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile bazı illerde öğleden sonra ve gece meydana gelebilecek kuvvetli yağışlara ilişkin uyarıda bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, bugün öğle saatlerinden sonra Marmara'nın doğusu (Kocaeli, Sakarya, Bilecik), Batı Karadeniz (Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın) ile gece saatlerinden itibaren Kastamonu, Sinop'un iç ve batı kesimleri, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (metrekareye 40-75 kilogram) olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

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Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz ile bazı illere yönelik kuvvetli yağış uyarısı - Haberler
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