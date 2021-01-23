Marmara Bölgesi'nin batısında yarın için kuvvetli rüzgar uyarısı

Marmara Bölgesi'nin batısında yarın kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısında Trakya geneli ile İstanbul'da, güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek soba ve baca zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı