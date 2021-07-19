Marmara'nın balıkları Antalya'dan

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nca Marmara Denizi'ne önceki gün bırakılan 6 aylık 40 bin levrek ile 3 bin kalkan balığı, Antalya'daki Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nün Demre kampüsünde üretildi.

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nca Marmara Denizi'ne önceki gün bırakılan 6 aylık 40 bin levrek ile 3 bin kalkan balığı, Antalya'daki Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nün Demre kampüsünde üretildi. Enstitü Müdürü Serkan Erkan, 31 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla av sezonunun açılışıyla 30 bin levrek ve 2 bin kalkan balığı yavrusunun daha Marmara Denizi'ne bırakılmasının planlandığını açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 'Marmara Denizi Eylem Planı' kapsamında büyük ölçüde deniz yüzeyini saran müsilajın temizlendiği Marmara Denizi'ne önceki gün bırakılan levrekler ve kalkan balıkları, Antalya'da üretildi. Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'nün Demre kampüsünde üretilen 6 aylık 40 bin levrek ile 3 bin kalkan balığı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla Marmara Denizi'ne bırakıldı. Enstitü Müdürü Erkan, İstanbul'da düzenlenen törenle Marmara Denizi'ne bırakılan 40 bin levreğin Demre'deki kampüslerinde üretildiğini, 3 bin kalkan balığının yumurtalarının Çanakkale'den getirildiğini ve 6 aylık olana kadar yine Demre'de büyütüldüğünü açıkladı.

30 BİN LEVREK, 2 BİN KALKAN DAHA BIRAKILACAKHem levrek hem de kalkanların 6 aylık olduktan sonra Marmara'ya bırakıldığını belirten Enstitü Müdürü Erkan, 31 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla av sezonunun açılışıyla birlikte 30 bin levrek ve 2 bin kalkan balığı yavrusunun daha Marmara Denizi'ne bırakılmasının planlandığını açıkladı.Levrek ve kalkan balıkları için Marmara Denizi'nin doğal yaşam alanı olduğunu anlatan Erkan, "Bölgesinde görülmeyen hiçbir balığı bırakmıyoruz, levrek ve kalkan Marmara'da görülen, doğal yaşam alanı olan balık türleri. Marmara'da doğal yaşamı desteklemek için Demre'de büyüttüğümüz yavruları getirdik. Balıkçılarımızın, bu balıklara en az bir kez üreme şansı tanımaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.'2 YIL AVLAMAYIN' ÇAĞRISIHem levrek hem de kalkanların 2 yıl sonra yumurta bırakabilecek erişkinliğe ulaşacağını aktaran Erkan, "Levrek bir batında 40 milyon, kalkan ise 3-10 milyon arasında yumurta verebilir. Tabi bu balıkların denizde de karşılaştıkları tehlikeler var. Bıraktığımız bu balıkların yarısı canlı kalabilirse Marmara'daki levrek ve kalkan popülasyonuna önemli katkı sunacaktır. Balıkçılarımızın bu yavru balıkları üreme yaşına gelene kadar iki yıl avlamamaları, ağlarına takılırsa denize geri bırakmalarını istiyoruz" diye konuştu.AKDENİZ'E DE BIRAKILIYORLARAntalya'nın Demre ilçesinde Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü'ne bağlı merkezde üretilen levrekler, Akdeniz'de de birçok noktadan denize bırakılıyor. Enstitü Müdürü Erkan, bu yıl 8 milyon yavru levrek üretimi yapıldığını belirterek, "Akdeniz'de bu yıl içinde Datça, Gökova, Kaş, Demre ve Antalya açıklarından denize bıraktık. Önümüzdeki günlerde de yine Marmara Denizi dışında Gazipaşa, Kumluca ve Kemer'den levrekleri denize bırakacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar