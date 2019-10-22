Marmara Nakliyeciler Terminali'nde esnaf mağdur olmuyor

22.10.2019 10:45

Gebze Belediyesi'ne devredilerek kamu zararının ortadan kaldırıldığı Marmara Nakliyeciler Terminali'nde mevcut nakliyeci esnafları hak mahrumiyeti yaşamadan yeni kira sözleşmelerine imza atıyor.



Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün girişimleriyle başlatılan hukuki sürecin tamamlanmasıyla tahliye işleminin yapıldığı Marmara Nakliyeciler Terminalinde faaliyetlerine devam eden nakliyeci esnaflarının sözleşmeleri de yenileniyor. Kira sözleşmesi 2013 yılında sona ermesine rağmen belediye mülkiyeti olan Marmara Nakliyeciler Terminalini tahliye etmeyen işletmeci firma; hukuki sürecin Gebze Belediyesi lehine sonuçlanmasıyla geçtiğimiz temmuz ayında terminali tahliye etti. Tahliyenin ardından mülkiyetinin işletmesini kendi uhdesi altına alan Gebze Belediyesi, Marmara Nakliyeciler Terminalinde faaliyetlerini sürdüren kiracı esnaflarla sözleşmeleri yeniliyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün talimatları doğrultusunda harekete geçen İşletme ve İştirakler Müdürlüğü tarafından başlatılan iş yeri kiralama ihale ve sözleşme çalışmaları, yüzde 98 oranında tamamlandı.



Gebze Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 'Kamyoncular garajının belediyeye devredilmesiyle işlerine devam eden esnafların mağdur edilecek' yönündeki söylentilerin mesnetsiz olduğu dile getirildi. Yeni sözleşmelere imza atan nakliyeciler ise Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyügöz'e teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA