Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Akdeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor
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Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Akdeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor

Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Akdeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edildiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edildiğini bildirdi.

Kurumdan yapılan uyarıya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Tekirdağ, Bolu, Düzce, Artvin ve Ardahan çevrelerinde, Çanakkale'nin doğusu ile Akdeniz'in Toroslar kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Akdeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor - Haberler
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