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Marmara kabusu yaşarken Batı Karadeniz'de sessizlik hakim

İhlas Haber Ajansı / Esra Angün - Haberler | Güncel

Marmara kabusu yaşarken Batı Karadeniz'de sessizlik hakim Şiddetli fırtına ülkenin büyük bir kısmında etkili oluyor.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Marmara kabusu yaşarken Batı Karadeniz'de sessizlik hakim

SAKARYA - Şiddetli fırtına ülkenin büyük bir kısmında etkili oluyor. Lodos, can ve mal kayıplarına sebep olurken Batı Karadeniz'de ise sessizliğin hakim olduğu görülüyor.

İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Sakarya olmak üzere pek çok ilde yaşanan ve can kaybına sebep olan şiddetli fırtına ev, araç ve tarım arazilerine de zarar verdi. Ülke genelinde dün akşam ve bugün de etkisini sürdüren fırtına ve şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, binaların çatıları uçtu. Marmara Bölgesi adeta fırtına sebebi ile kabusu yaşadı. Batı Karadeniz'de ise sessizliğin hakim olduğu görüldü. Bazı bölgelerde denizin yol ve caddelere taştığı görülürken Sakarya'nın Karasu ilçesi sahilinde ise durumun tam tersi yaşanıyor. Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları ise banklarda oturmayı tercih ediyor.

Marmara kabusu yaşarken Batı Karadeniz'de sessizlik hakim

Marmara kabusu yaşarken Batı Karadeniz'de sessizlik hakim

Marmara kabusu yaşarken Batı Karadeniz'de sessizlik hakim

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