Marmara için 'zirai don' uyarısı
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Marmara için 'zirai don' uyarısı

Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL - Haberler | Güncel
Marmara için 'zirai don' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, bu geceden itibaren Marmara Bölgesi'nde zirai don beklendiğini açıkladı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, bu geceden itibaren Marmara Bölgesi'nde zirai don beklendiğini açıkladı. 

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, soğuk ve yağışlı sistemle bu geceden itibaren 13 Nisan Salı sabahına kadar Trakya kesimi (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ile İstanbul ve bölgenin doğusunda (Kocaeli ve Sakarya) zirai don beklendiği belirtildi.  Açıklamada, zirai faaliyetlerle uğraşanlar, dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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