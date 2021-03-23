Marmara için 'zirai don' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, bu geceden itibaren Marmara Bölgesi'nde zirai don beklendiğini açıkladı.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, soğuk ve yağışlı sistemle birlikte bu geceden itibaren 27 Mart Cumartesi sabahına kadar Marmara Bölgesi'nde zirai don beklendiği bildirildi. Açıklamada, zirai faaliyetlerle uğraşanlar, dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL