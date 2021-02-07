Marmara için 'fırtına' uyarısı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, DHA)-METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli fırtınanın etkili olacağını bildirerek, vatandaşları çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı uyardı.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, DHA)-METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli fırtınanın etkili olacağını bildirerek, vatandaşları çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada bu gece saatlerinden itibaren Marmara bölgesinde kuvvetli fırtınanın etkili olacağı bildirildi. Fırtınanın saatteki hızının İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevresinde 50-70 kilometreye, Marmara'nın batısında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli ile çevresinde ise 60-90 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.Meteroroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgar ile fırtınanın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşları uyardı. Ulaşımda aksaklık yaşanabileceğini kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL