Marmara için 'fırtına' uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Marmara için 'fırtına' uyarısı

07.02.2021 12:54 | Son Güncelleme: 07.02.2021 12:58
Marmara için 'fırtına' uyarısı

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, DHA)-METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli fırtınanın etkili olacağını bildirerek, vatandaşları çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı uyardı.

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, DHA)-METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde bu gece saatlerinden itibaren kuvvetli fırtınanın etkili olacağını bildirerek, vatandaşları çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz zehirlenmelerine karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1'inci Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada bu gece saatlerinden itibaren Marmara bölgesinde kuvvetli fırtınanın etkili olacağı bildirildi. Fırtınanın saatteki hızının İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevresinde 50-70 kilometreye, Marmara'nın batısında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli ile çevresinde ise 60-90 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.Meteroroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgar ile fırtınanın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı vatandaşları uyardı. Ulaşımda aksaklık yaşanabileceğini kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Ziya Selçuk Çiğdem Karaaslan Temel Karamollaoğlu
Magazin Sezen Aksu Barış Manço Selami Şahin Merve Dizdar
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Deniz Türüç Abdullah Avcı
Tüm Haberler Derbi İzmir Kadıköy Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Marmara için 'fırtına' uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 12:59:00. #1.14#
title