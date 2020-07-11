Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı: CHP'li yönetim hakkında suç duyurusunda bulunacağız
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı: CHP'li yönetim hakkında suç duyurusunda bulunacağız

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı DSP'li Hikmet Ata, CHP'li geçmiş dönem belediye yönetimiyle ilgili yolsuzluklar olduğunu iddia ederek, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı: CHP'li yönetim hakkında suç duyurusunda bulunacağız
11.07.2020 14:51 | Son Güncelleme: 11.07.2020 15:20
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı DSP'li Hikmet Ata, CHP'li geçmiş dönem belediye yönetimiyle ilgili yolsuzluklar olduğunu iddia ederek, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Ata, "Belediyemizde halen çalışan 2 işçimize onların döneminde, onların adına ödemeler yapılmış. Ancak bu olayda bahsi geçen 2 işçimiz parayı bile görmemiştir. Biz bu tür yolsuzluklarla mücadele edeceğiz. Kim olursa olsun babam bile olsa hesap sorarım" dedi.

Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, CHP'li belediye meclis üyelerinin yazılı soru önergelerine cevaplarını, düzenlediği basın toplantısında verdi. Soru önergelerinden bazılarında belediye garajında, belediyeye ait olmayan bazı hususi araçların tamir bakım ve onarımlarının yapıldığı yönünde fotoğraflara dayandırılan iddialara yanıt veren Ata, belediyenin hizmetlerinden bahsederken, eski yönetimin yaptığı yolsuzluklar olduğunu öne sürdü. Gerekli incelemelerin yapıldığını ve müfettişlerin hazırladığı rapor doğrultusunda Marmara Ereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacaklarını kaydeden Ata, şöyle konuştu: "Biz göreve geldiğimizde CHP'li bazı meclis üyelerinin vermiş olduğu soru önergelerine mecliste cevap vermiştim. Ancak buradan da sizlerin huzurunda bir kez daha açıklama gereği duydum. Belediyede göreve geldiğimiz gün itibarıyla daha yaşanabilir bir Marmara Ereğlisi yaratmak için tüm belediye personelimizle birlikte çalışıyoruz ve görevde olduğumuz süre içinde çalışacağız. Burada bir gazete, dergi ilan bedelinin yanı sıra araç alımı, araç kiralama, bina nakliyesi, kamyonet kiralama gibi 2 yılda toplam 699 bin 872 lira para ödenmiştir. Bunlar sadece biri. Ancak biz elimizdeki dosyayı yargıya teslim edeceğiz. Sonrasını ise yargı karar verecektir. Biz buradayız, gelsinler Marmara Ereğlisi'nin meydanında her şeyi açıklasınlar, konuşsunlar, hesap versinler. Belediyemizde halen çalışan 2 işçimize onların döneminde onların adına ödemeler yapılmış. Ancak bu olayda bahsi geçen 2 işçimiz parayı bile görmemiştir. Biz bu tür yolsuzluklarla mücadele edeceğiz. Kim olursa olsun babam bile olsa hesap sorarım."


- Tekirdağ

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun Güncel
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Ayasofya cami olmakla kalmasın, bir mektep bir medrese olsun
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi Spor
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu 3. Sayfa
Sokak ortasında sevgilisini öldürdü, polisi görünce kendini vurdu
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı Politika
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu Magazin
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı Ekonomi
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
Babacan'dan Ayasofya'nın cami olmasına temkinli yorum: Sonuçlarını hep birlikte göreceğiz
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Dünyaca ünlü sahilimizde 'Çok fazla normalleştik' dedirten görüntüler
Dünyaca ünlü sahilimizde "Çok fazla normalleştik" dedirten görüntüler
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Bülent Arınç'tan Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine ilişkin yorum: Şükürler olsun
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Bir gün önce tıraş olduğu berber kalfasını öldüren saldırgan yakalandı, cinayet anı kamerada
Endonezya'da 300'den fazla reşit olmayan çocuğu istismar eden Fransız yakalandı
Endonezya'da 300'den fazla reşit olmayan çocuğu istismar eden Fransız yakalandı
Real Madrid'li Gareth Bale'ın koronavirüs maskesini gözüne kapatıp uyuması tepki çekti
Real Madrid'li Gareth Bale'ın koronavirüs maskesini gözüne kapatıp uyuması tepki çekti
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, korona tedavisinde kullanılacak ilaca üretim ruhsatı verdi
Ebru Polat'tan kötü eleştirilere maruz kalan Semiha Yıldırım'a destek
Ebru Polat'tan kötü eleştirilere maruz kalan Semiha Yıldırım'a destek
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Erdoğan'ın 26 yıl önceki demeci ortaya çıktı! Ayasofya'nın cami olması sözünü o zaman vermiş
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Manken Tuğba Özay, havuz başındaki cesur pozlarıyla kendine hayran bırakıyor
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Yılmaz Tunç Hulusi Akar Erol Katırcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Reynmen Ece Erken Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Sergen Yalçın Ali Palabıyık Malcolm Thomas Sofiane Feghouli
Daha Fazla Temmuz Antalya Ayasofya Danıştay
Şu an buradasınız: Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı: CHP'li yönetim hakkında suç duyurusunda bulunacağız - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 16:04:31. #1.15#
title