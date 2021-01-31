Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor
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Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor

31.01.2021 16:01 | Son Güncelleme: 31.01.2021 16:04
Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yarın fırtına bekleniyor

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına tahmin ediliyor.

Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısına göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi, öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ege Denizi'nde de rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, güneyinde yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın yarın akşam Kuzey Ege'de, akşam saatlerinden sonra Güney Ege'nin kuzeyinde, salı günü öğle saatlerinden sonra Güney Ege'nin güneyinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi, salı günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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