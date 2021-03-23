Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde zirai don bekleniyor

Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde bu geceden başlayarak 27 Mart sabahına kadar sabah ve gece saatlerinde zirai don tahmin ediliyor.

Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde bu geceden başlayarak 27 Mart sabahına kadar sabah ve gece saatlerinde zirai don tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, tarımsal faaliyetlerin başladığı veya devam ettiği Marmara, Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde zirai don hadisesi bekleniyor.

Başta üreticiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya