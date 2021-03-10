Marmara, Ege ve Akdeniz'de eş zamanlı düzenlenen Mavi Vatan-2021 Tatbikatı'nda eğitim hedeflerine ulaşıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Marmara, Ege ve Akdeniz'de eş zamanlı icra edilen Mavi Vatan-2021 Tatbikatı ile planlanan eğitim hedeflerine ulaşıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Marmara, Ege ve Akdeniz'de eş zamanlı icra edilen Mavi Vatan-2021 Tatbikatı ile planlanan eğitim hedeflerine ulaşıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmara, Ege ve Akdeniz'de eş zamanlı icra edilen Mavi Vatan-2021 Tatbikatı ile planlanan eğitim hedeflerine ulaşılmış, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinliği ve caydırıcılığı bir kez daha görülmüştür." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay