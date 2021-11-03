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Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sis bekleniyor

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Haberler | Güncel
Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sis bekleniyor

Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde, bugünden itibaren 8 Kasım akşam saatlerine kadar sis ve pus bekleniyor.

Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde, bugünden itibaren 8 Kasım akşam saatlerine kadar sis ve pus bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden açıklamaya göre, yarından itibaren hava sıcaklıklarının yurt genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının artmasıyla Marmara ve Ege bölgeleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu başta olmak üzere genellikle sabah ve gece saatlerinde görülecek sis ve pusun, görüş mesafesinde azalmaya sebep olacağı tahmin ediliyor.

Bugün başlayacak sis ve pusun, 8 Kasım Pazartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Son Dakika Haberleri
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