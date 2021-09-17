Marmara, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak bekleniyor - Haberler
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Marmara, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak bekleniyor

AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel
Marmara, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak bekleniyor

Trakya ve İstanbul'un Avrupa yakası ile Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Trakya ve İstanbul'un Avrupa yakası ile Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Trakya kesimi, Kars, Iğdır, İstanbul'un Avrupa yakası, Kastamonu kıyıları, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ağrı ve Van'ın doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Zeynep Çetinkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Marmara, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in bazı kesimlerinde sağanak bekleniyor - Haberler
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