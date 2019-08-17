Marmara depreminin 20. yılı

17.08.2019 11:51

Tekirdağ'da Marmara Depremi'nin 20'nci yılı dolayısıyla, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından anma programı düzenlendi.

İtfaiye, AFAD, AKUT ve Kızılay' ait araçların şehir merkezinde konvoyunun ardından, sahil dolgu alanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören başladı.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım burada yaptığı konuşmada, Marmara Depremi'nin, Türk milletinin yaşadığı acı felaketlerden birisi olduğunu ve deprem gerçeğine karşı herkesin hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da Tekirdağ'ın deprem riski olan bir şehir olduğunu aktararak, belediye olarak sürekli toplantılar ve bilgilendirmeler yaptıklarını dile getirdi.

Programa İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, AFAD İl Müdürü Recep Erol, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından itfaiye, AFAD, AKUT, Kızılay, deniz polisi tarafından açılan stantların gezilmesi ve deprem simülasyon tırı hakkında protokol üyelerinin bilgi almasıyla program sona erdi.

Kaynak: AA